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Посещение на выбор: главный корпус Русского музея (Михайловский дворец) или корпус Бенуа

Место встречи у памятника Пушкину на пл. Искусств

Стоимость: 4 000 руб за группу до 5 чел. (входные билеты приобретаются отдельно).

Экскурсия по Русскому музею — это одна из самых востребованных экскурсий в нашем городе. В этом музее представлена крупнейшая в мире коллекция русского искусства, насчитывающая порядка 400 000 экспонатов. На экспозиции вы увидите шедевры русского искусства 12-20 веков.

Сейчас, вследствие ограничений, связанных с пандемией, проход между главным корпусом Русского музея и корпусом Бенуа перекрыт. Поэтому, заказывая экскурсию в Русский музей вы должны выбрать, какую именно часть коллекции вы хотите увидеть.

Если вы выберете главный корпус (Михайловский дворец), вы увидите древнерусские иконы и искусство 18-19 века. Здесь вас ждут шедевры Брюллова, Бруни, Айвазовского, Репина, Сурикова, Васнецова, Саврасова. Бонусом будут несколько сохранившихся интерьеров дворца.

Если Вы выберете корпус Бенуа, вы увидите искусство рубежа веков и 20 век. Здесь представлены Врубель, Серов, Кустодиев, Борисов-Мусатов, Петров-Водкин, Лентулов, Малевич и многие другие. Именно на рубеже 19 и 20 веков русское искусство переживает необыкновенный подъем и выходит на передовой уровень мирового искусства. Русские картины этого периода особенно ценятся за рубежом.

Какую часть экспозиции выбрать — зависит от вас. Безусловно, вы можете осмотреть обе части музея, но это будут две отдельные экскурсии, которые потребуют разных входных билетов.