Импрессионисты в Эрмитаже
Экскурсия по коллекции импрессионистов с искусствоведом
Экскурсия в здание Главного Штаба (Эрмитаж )
Продолжительность: 2 ч
Посещение:Главный Штаб (Эрмитаж), коллекция импрессионистов
Стоимость: 6 000 руб за группу до 5 чел. (входные билеты приобретаются отдельно).
Экскурсию по эрмитажной коллекции импрессионистов проведет искусствовед Марина Высоцкая. Экскурсия рассчитана на подготовленного зрителя, готового говорить о школе, преемственности, цитатах и заимствованиях из других произведений искусства. Вы в буквальном смысле пройдете через разные периоды в живописи XIX — XX веков от импрессионизма до кубизма. Для рассказов Марины Высоцкой характерен живой подход и глубоко личное отношение к произведениям искусства и их авторам, знаменитым художникам
Хочу в Париж!
Эрмитажные воробьи щебетали о барбизонском солнце….
В этом особом, коронавирусном году на 4 этаже Главного Штаба по-новому развесили эрмитажных импрессионистов. Сделано это было с пониманием и любовью, и теперь смотреть французов в Штабе — одно удовольствие!
Особое настроение создает отдельно выставленная коллекция пастелей и графики.
Главные здесь — знаменитый «Мальчик с собакой»Пикассо и новаторский для своего времени цикл Дега «Женщины за туалетом». Ну, а дальше — чего только нет! Целый зал Клода Моне, охватывающий аж 30- летний период. Начиная с ранней 1868 года «Дамы в саду», где чуть ли не впервые главным героем картины является синяя тень на белом платье, и до подтаивающего, как мороженое в лондонском тумане, «Моста Ватерлоо»1903 года.
В небольшом зале выставлен еще один Дега, которому цены нет. Это самая главная картина импрессионистов, знаковая вещь эпохи — “Виконт Лепик с дочерьми, пересекающий площадь Согласия в 5 часов дня». Она долгие годы считалась утерянной, но ее упоминали во всех историях искусств, посвященных импрессионизму: без неё было никак нельзя! Рядом с Дега выставлены работы его великих современников — реалистов Домье и Курбе. Пронзительная новизна и свежесть полотна Дега в таком соседстве становится еще очевиднее.
«Наши» и особенно трофейные работы Ренуара завораживают своей свежестью, кажется, они написаны только вчера, и краски еще не просохли… Среди Ренуаров Главного Штаба трудно не выделить «Портрет Жанны Самари» — воплощенную вечную женственность Эрмитажа.
Залы Гогена переносят вас в первобытный рай. Пряные золотистые холсты написаны на Таити. Они покоряют экзотической красотой таитянок, декоративностью и монументальностью живописи. В них так много солнца и вечного лета, которого так не хватает в Петербурге!
Далее следует Ван Гог с его истошно хотящим жить сиреневым кустом, написанным в лечебнице в Сэн-Рэми и чрезвычайно интересными трофейными работами, так полно отражающими образ самого знаменитого художника 19 века.
Наконец, мы действительно оказываемся в весеннем Париже благодаря холстам Писсарро, выполненным в благородной серой гамме. Париж ведь серый…. но сколько в нем оттенков!
Трудно поверить, но в Эрмитаже есть целый зал Сезанна! Сезанн — художник для художников, живописец — демиург, заново воспроизводящий на своих холстах миф творения. Сезанн, сам того до конца не осознавая, изображая очень простые вещи — стол и стул, яблоки, фигуру в пространстве и,конечно, свою любимую гору Сэн-Виктуар, сколотил костяк всего искусства 20 века! В определенном смысле он настроил скрипку живописи в другой тональности, тональности нашего времени. Его интересует архитектура пространства, и иногда даже трудно понять, как из скромного натюрморта на дощатом столе он эту архитектуру пространства выстраивает. Этот мастер апеллирует к вечным ценностям, наследует Пуссену и Парфенону, но при этом он и сейчас современен. Великий Сезанн…
Незабываемое впечатление оставляют станковые и монументальные работы художников fin de siecle, так называемых, «Наби». Только здесь, на территории Главного Штаба, удалось реконструировать музыкальный салон Морозова, украшенный декоративным панно Дени «Амур и Психея». В реализации реконструкции принимал участие фонд Луи-Виттон. С ансамблем Дени спорит за пальму первенства благоухающее весенним цветением панно Боннара «Средиземноморье», тоже написанное для особняка Морозова.
Залы самого 20 века, колоссальная по размеру и качеству коллекция работ Матисса и Пикассо (включающая керамику и скульптуру, огромные панно «Танец» и «Музыка») — это просто лучшая часть эрмитажной выставки французской живописи! Там хочется остаться навсегда, и там понимаешь, что такое искусство. И что такое внутренняя свобода… А еще понимаешь, что написано все это могло быть только в Париже. Или с Парижем за спиной…
Хотите в Париж, а границы закрыты? Приходите в Эрмитаж — покажем вам наш, «эрмитажный», Париж!