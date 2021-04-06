Импрессионисты в Эрмитаже

Трудно поверить, но в Эрмитаже есть целый зал Сезанна! Сезанн — художник для художников, живописец — демиург, заново воспроизводящий на своих холстах миф творения. Сезанн, сам того до конца не осознавая, изображая очень простые вещи — стол и стул, яблоки, фигуру в пространстве и,конечно, свою любимую гору Сэн-Виктуар, сколотил костяк всего искусства 20 века! В определенном смысле он настроил скрипку живописи в другой тональности, тональности нашего времени. Его интересует архитектура пространства, и иногда даже трудно понять, как из скромного натюрморта на дощатом столе он эту архитектуру пространства выстраивает. Этот мастер апеллирует к вечным ценностям, наследует Пуссену и Парфенону, но при этом он и сейчас современен. Великий Сезанн…